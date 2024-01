Pabillonis. Alla guida sotto effetto di alcol e droga, sbatte contro auto parcheggiata

Denunciato 37enne di San Gavino Monreale

Di: Alessandra Leo

Lo scorso 24 dicembre era andato a sbattere con la propria autovettura Volkswagen Golf contro una Volkswagen T Roc, regolarmente parcheggiata in una strada di Pabillonis, per poi fuggire.

Nei guai un 37enne di San Gavino Monreale disoccupato, noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghe vicende, in quanto, dall'esame del sangue e delle urine, svolte presso il laboratorio dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, è emerso che al momento dell'incidente, è risultato positivo all'alcol con un tasso di 1,2 grammi per litro, oltre il doppio del massimo consentito, e positivo a cannabinoidi e cocaina. Inoltre non si era fermato per verificare i danni e si era allontanato dal luogo del sinistro.

I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato il 37enne per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di stupefacenti, contestandogli anche l' omessa revisione del mezzo, la perdita di controllo del veicolo, la fuga dopo l'incidente stradale con solo danni a cose, e l'intralcio alla circolazione, dal momento che il mezzo incidentato era rimasto fermo sulla carreggiata, prendendo difficile il libero transito di altri mezzi. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.