Massimo Zedda: “Truzzu e Solinas due debolezze del centrodestra”

Carlo Calenda: “Al campo largo non credono neanche Pd e M5S visto che non fanno che litigare”

Di: Redazione Sardegna Live

“Chi è più forte tra Truzzu e Solinas? Sono due debolezze. Tra le tante candidature possibili, il centrodestra rischia di confermare il presidente attuale che ha un giudizio negativo da parte dei sardi e l'attuale sindaco di Cagliari che non gode di consenso neppure nella sua città. Con una figura moderata avrebbero avuto più consenso". Lo ha detto l'ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda, dei Progressisti, a "L'Attimo Fuggente" condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi, sulla Radio Giornale Radio.

"Non ci ho mai creduto e non penso ci credano neanche loro visto che Pd e M5S non fanno che litigare. Noi sosteniamo Soru in Sardegna. Ma potremmo comunque appoggiare candidati bravi che mettano la sanità al primo posto. I bilanci delle regioni del resto sono tutti sulla sanità". Così il leader di Azione Carlo Calenda ha risposto al Tg2 ad alcune domande sulle prossime elezioni regionali. Tra queste se creda o meno al 'campo largo' per il fronte delle opposizioni.