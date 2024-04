Alghero. Terremoto nei Riformatori, si dimette il coordinatore cittadino

Alberto Bamonti lascia l’incarico “in totale dissenso con questo inedito modo di operare”

Di: Redazione Sardegna Live

“Il mancato coinvolgimento del Coordinamento cittadino nella delicata fase di preparazione dell’imminente competizione elettorale, non solo svilisce l’impegno profuso in tanti anni di militanza all’interno del partito dei Riformatori Sardi, ma soprattutto impedisce di fornire un contributo decisivo alla individuazione delle risposte da dare alle molteplici esigenze del territorio. Non posso, quindi, che rassegnare le dimissioni da Coordinatore in totale dissenso con questo inedito modo di operare”. Con queste poche righe il coordinatore cittadino di Alghero dei Riformatori Sardi, Alberto Bamonti, annuncia l’addio.

Le dimissioni di Bamonti arrivano nella stessa giornata nella quale è stato presentato il candidato sindaco del centrodestra, Marco Tedde. L’esponente forzista è stato indicato anche dalle segreterie provinciale e regionale dei Riformatori ma a livello locale diversi esponenti hanno contestato il metodo che ha portato all’indicazione dell’ex consigliere regionale e sembrano intenzionati a formare un Terzo polo con la lista civica “Noi con Alghero” il movimento Sardegna al Centro 20Venti che fa capo ad Antonello Peru.

Nella foto (da sin.): il segretario provinciale dei Riformatori, Fabio Pala, il segretario regionale Aldo Salaris e il coordinatore di Alghero, Alberto Bamonti