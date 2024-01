I numeri del Capodanno in piazza in Sardegna

Otto big in concerto: Marco Mengoni, Ligabue, Zucchero, Salmo, Mahmood, Noemi, Renga e Nek

Di: Redazione Sardegna Live - Foto di Mauro Madau (Alghero)

Il Capodanno in piazza in Sardegna è stato un successo. Alla Fiera di Cagliari 20mila persone hanno assistito al concerto di inizio anno del vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni che è salito sul palco poco dopo la mezzanotte. Ad Alghero circa 50mila persone hanno ballato al porto turistico con il rock made in Italy di Ligabue per il Cap D'Any 2024, mentre a Olbia si stimano circa 40mila persone al molo Brin per il doppio concerto di Zucchero e Salmo. A Castelsardo migliaia in piazza per Mahmood come anche a Nuoro (la Questura stima circa 3mila persone) per Noemi che ha voluto omaggiare la Sardegna cantando il tradizionale "No potho reposare", conosciuta per essere stata cantata più volte dai Tazenda con Andrea Parodi sui palchi di tutta Italia.

Quasi 14mila persone sono state "contate" ai varchi di accesso in piazza d'Italia a Sassari per la performance del duo Renga e Nek, ma in tanti sono rimasti all'esterno degli accessi di sicurezza ad attendere la mezzanotte nella piazza salotto della città.

"Un successo inaspettato viste le allettanti proposte degli altri centri del nord Sardegna - osserva l'assessora della Cultura di Castelsardo, Valeria Sini - tutto è andato secondo programma e il pubblico ha risposto ricambiando la fiducia dell'amministrazione che, anche quest'anno ha proposto un Capodanno di qualità richiamando in Città migliaia di visitatori".