Capodanno a Cagliari con Mengoni: 20.000 spettatori

Il sindaco: "Nostra città al centro dell'attenzione nazionale. Anche creato un significativo indotto economico"

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Paolo Truzzu

Oltre 20.000 spettatori per il concerto di Marco Mengoni a Cagliari, con fan giunti da ogni parte della Penisola.

L’area concerti della Fiera Campionaria, allestita per l’occasione dall’Assessorato alla Cultura, ha ospitato l’artista vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

La serata è stata anticipata da una serie di dj set curata da Simonluca, JFK, Sgribaz, Andrea Laddo, Vence e da un fuori programma del calciatore Leonardo Pavoletti che ha salutato il pubblico dividendo il palco con la giornalista Valentina Caruso.

“Questo straordinario concerto - il commento del Sindaco Paolo Truzzu - ha posto la nostra città al centro dell'attenzione nazionale e ha creato un significativo indotto economico grazie ai numerosi turisti e a tutti i sardi che sono venuti a trovarci”.

Soddisfatta anche l’Assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau: “Questo evento non solo ha incantato i nostri cuori con la magia della musica, ma ha anche fatto vibrare l'economia locale. In ogni nota e in ogni applauso, abbiamo testimoniato il potere di unire la comunità attraverso l’arte e la cultura”.