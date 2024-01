Assalto dei turisti ad Alghero per il Capodanno con Ligabue

Il grandissimo Luciano Ligabue fa partire con il botto il nuovo anno

Di: Redazione Sardegna Live

La pioggia non ha fermato un concerto a dir poco incredibile. “Capodanno bagnato Capodanno per forza fortunato perché non può essere altrimenti” ha detto il grandissimo Luciano Ligabue, che con la sua grinta inconfondibile e l'anima rock ha dato una bella carica di positività per il nuovo anno appena iniziato.

E ancora una volta, Alghero è stata presa d’assalto dai turisti che hanno scelto la Riviera del Corallo, oltre per il cantautore di Correggio, per la varietà di eventi che hanno accompagnato la fine del 2023, organizzati dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione Comunale.

-