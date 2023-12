Nuraminis piange Eugenio, 34enne trovato morto dopo giorni di ricerche

La sorella aveva dato l'allarme dopo che era scomparso il 23 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato ritrovato a quasi una settimana dalla scomparsa Eugenio Zonca, il 34enne di Nuraminis le cui tracce si erano perse il 23 dicembre scorso. Proprio ieri la sorella Eleonora aveva diffuso un appello sui social chiedendo aiuto a chiunque avesse informazioni utili affinché si ritrovasse il fratello.

Il giovane, residente con la madre nella frazione di Villagreca, era scomparso nel nulla ma le ricerche hanno avuto l'esito peggiore. Il cadavere del 34enne è stato rinvenuto ieri sera dentro un casolare diroccato nelle campagne del paese, poco distante dalla SS 131. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non sono ancora chiare le cause del decesso.

"Con profondo dolore - ha scritto Eleonora Zonca su Facebook - vogliamo informare che il corpo di mio fratello è stato trovato. Apprezziamo per il sostegno ricevuto e chiediamo ora di rispettare il nostro dolore, io e la mia famiglia".



Eugenio Zonca era rientrato in Sardegna da un paio d'anni, dopo aver lavorato per un po' di tempo in Inghilterra.

La notizia ha suscitato forte commozione nella comunità del Sud Sardegna. Tanti i commenti di cordoglio comparsi sui social