I resti umani trovati nel 2020 a monte Narba sono di Luigi Dessì

Quattro anni fa furono rinvenuti un cranio e alcune ossa. Ora è ufficiale: appartengono al pensionato scomparso da Armungia nel 2017

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sono voluti quattro anni per avere l'ufficialità ma ora è certo: le ossa umane trovate nell'ottobre 2020 sul monte Narba (a San Vito) appartengono a Luigi Dessì, il pensionato scomparso da Armungia il 24 giugno del 2017.

Fin da subito gli inquirenti avevano pensato che quei resti trovati da un cercatore di funghi sulle colline della vecchia zona mineraria potevano essere del 74enne, che poco dopo la scomparsa era stato ripreso da una telecamera di sorveglianza nelle vicinanze del campo sportivo, alla periferia di San Vito, lungo la strada che porta proprio al monte Narba.

Dopo quattro anni di analisi, ieri è arrivata l'ufficialità: quelle ossa sono di Luigi Dessì. "Quasi 4 anni per avere una risposta dai RIS di Cagliari sull'identità del cadavere - dichiara l'avvocato Gianfranco Piscitelli (Penelope Sardegna) -. Penelope Sardegna è sempre stata al fianco della famiglia che viveva in Germania e specialmente alla figlia Luisa, l'unica a vivere a Cagliari. Non si era mai smesso di cercare Luigi: innumerevoli tavoli tecnici in Prefettura, forte interessamento ed impegno del Comandante della Stazione Carabinieri di Armungia e della sindaca dell'epoca Donatella Dessì. In campo ogni tipo di volontari, cacciatori e persone del posto oltre a tutte le forze dell'ordine, vigili del fuoco ed operatori di protezione civile: invano".

"Luigi Dessì sembrava essersi volatilizzato - aggiunge Piscitelli -, poi la triste scoperta di quel cranio ed alcune ossa ad opera di un cercatore di funghi aprirono la speranza per la povera Luisa e i suoi familiari di dar definitivamente una risposta ad anni di incertezze. Ma il calvario non era finito, nessuna risposta arrivava da chi doveva e poteva dare una identità a quei resti".

"Solo ieri una telefonata: abbiamo accertato che trattasi di suo padre Luigi Dessì. Sono molto legato alla famiglia dello scomparso Luigi Dessi e sono stato vicino a Luisa e a tutta la famiglia. Non posso dire che le ricerche non sono state fatte all'epoca ma avrei molto da ridire su questa ulteriore tortura inflitta ai familiari che hanno dovuto attendere quasi quattro anni per avere una certezza di identificazione di resti ossei tra cui un cranio. Ritengo tutto ciò inammissibile nel 2024 con le moderne tecnologie di indagine".

"Penelope - conclude l'avvocato - si onora della collaborazione della dottoressa Chantal Milani, nota antropologa ed odontologa forense, e posso garantirvi che quattro anni sono un tempo abnorme per accertamenti su resti ossei, specialmente un cranio. Comunque, per fortuna, il caso Luigi Dessi si chiude qui. Potrà avere una degna sepoltura e Luisa e gli altri familiari potranno dare inizio finalmente al processo di elaborazione del loro lutto".