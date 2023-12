Bovino e cane soccorsi dai Vigili del fuoco nel Nuorese

È stato necessario anche l’intervento di un elicottero

Di: Redazione Sardegna Livre

Un bovino caduto in una scarpata e un cane finito in una voragine rocciosa sono stati soccorsi, nella giornata di oggi, da alcune squadre dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro.

Nella mattinata è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero Drago 143 per recuperare un bovino caduto in una scarpata nella zona di Arzana, in località Bau Elistara. La squadra 8/A del distaccamento di Lanusei presente sul posto ha collaborato all'azione di recupero del bovino che è stato successivamente trasportato in zona sicura con gancio baricentrico.

Nel primo pomeriggio, invece, una squadra della Sede Centrale esperta in tecniche SAF ha soccorso un cane caduto in una voragine rocciosa di circa 10 metri.

Entrambi gli animali sono stati consegnati in buone condizioni di salute ai proprietari.