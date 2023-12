Tetto divelto a La Caletta a causa del forte vento, auto danneggiate

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

A causa del forte vento un tetto composto da pannelli coibentati è stato completamente divelto ieri a La Caletta, finendo in strada e danneggiando diverse auto in sosta.

Sul posto è intervenuta la squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola, che arrivata in via Nazario Sauro ha avviato le lunghe operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Fortunatamente non si registrano danni a persone. Intervenuti anche i carabinieri di Siniscola e una squadra dell'Enel.