Cagliari. Discarica abusiva sequestrata alla Sella del Diavolo

La Forestale ha denunciato la persona che aveva occupato abusivamente l'area sia per viverci che custodire animali da compagnia e da allevamento

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva trasformato un'area del Demanio regionale, alle pendici della Sella del Diavolo vicino ai parcheggi di Marina Piccola a Cagliari, in una discarica abusiva, senza ripulirla nemmeno dopo numerose diffide. Per questa ragione adesso il personale del Corpo forestale ha sequestrato l'area.

La persona che aveva occupato abusivamente l'area sia per viverci che custodire animali da compagnia e da allevamento è stata denunciata per aver realizzato una discarica abusiva e per occupazione di terreno pubblico. Ora rischia un’ammenda di 27mila euro e avrà l'obbligo di ripulire l'area.