Autoarticolato perde il rimorchio sulla 131 Dcn

Grossa falla al serbatoio di gasolio del mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola è intervenuta alle ore 10:50 di oggi, 14 dicembre, per un incidente stradale sulla SS131 Dcn, al km 75.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Nuoro, il semirimorchio di un autoarticolato si è sganciato dalla ralla della motrice invadendo buona parte delle due corsie di marcia e nell'urto ha provocato una grossa falla al serbatoio di gasolio del mezzo.

La squadra del 115 ha provveduto nell'immediato a contenere la dispersione del carburante e alla messa in sicurezza del sito. La ditta proprietaria del mezzo ha provveduto alla rimozione dello stesso con il supporto di una ditta privata.

Presente anche gli operai ANAS per il ripristino delle condizioni di viabilità. Il traffico risulta tutt'ora chiuso per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi di legge.