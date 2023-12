Lorenzo Statzu è il nuovo comandante della polizia stradale di Sanluri

Nominato lunedì il nuovo comandante

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di lunedì 11 dicembre ha assunto l’incarico di Comandante del Distaccamento della Polizia Stradale di Sanluri il viceispettore della Polizia di Stato Lorenzo Statzu.

Originario dell’Oristanese, laureato in Servizi giuridici, Statzu va a ricoprire l’incarico di Comandante dopo tre anni e mezzo di servizio operativo nella capitale romana, dove ha avuto modo di approfondire le tematiche giuridiche inerenti alla circolazione stradale in materia di Codice della Strada, che gli ha permesso di acquisire una maggiore esperienza.

In passato lo stesso ha prestato servizio per quasi 6 anni alla Sezione Polizia Stradale di Oristano. Durante il suo percorso lavorativo nella Polizia di Stato ha frequentato numerosi corsi e seminari, tra cui il 91° corso di specializzazione per operatore della Polizia Stradale presso il CAPS di Cesena, l’83° corso per Istruttore di Tiro e il 46° corso di Direttore di Tiro.