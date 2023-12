Tentato furto al Liceo Scientifico di Alghero: nei guai un 37enne

Sorpreso nella notte a scassinare un distributore automatico di snack e bevande

Di: Alessandra Leo

È stato sorpreso nel cuore della notte mentre scassinava un distributore automatico di snack e bevande in un corridoio del Liceo Scientifico E.Fermi di Alghero.

Il sistema di allarme ha però allertato i Carabinieri della locale stazione che, giunti immediatamente sul luogo, hanno bloccato l’uomo, un 37enne del posto, all’interno dell’istituto scolastico, evitando che potesse impossessarsi delle monete contenute nell’apposito raccoglitore. Il ladro è stato così arrestato per tentato furto aggravato.

Come informano i Carabinieri di Alghero, non si tratta purtroppo di un episodio isolato. Durante i mesi scorsi sono stati arrestati infatti altri 2 cittadini algheresi per aver rubato oggetti in un’abitazione privata e un altro è stato sorpreso in un supermercato mentre riempiva grandi valige con 45 bottiglie di liquori e altri generi alimentari. Grazie al pronto intervento dei militari, tutta la refurtiva è stata restituita ai rispettivi proprietari.