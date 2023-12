Treni, lavori sulla rete ferroviaria dall'8 al 10 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

Rete Ferroviaria Italiana effettuerà, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre , importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Cagliari-Golfo Aranci, nel frammezzo tra Cagliari e San Gavino .

I lavori riguardano l'attivazione del sistema Apparato centrale computerizzato multistazione (Acc-M) che, in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo quadro sottoscritto tra Rfi e Regione Sardegna nel 2020, incrementerà le potenzialità della linea contribuendo, insieme ai progetti di potenziamento infrastrutturale e tecnologico già realizzato ed a quelli di prossima esecuzione, al raggiungimento delle condizioni per la riduzione dei tempi di percorrenza sulla linea Cagliari-Olbia e sulla Sassari-Olbia. Il valore dei lavori ammonta a circa 16 milioni di euro e sono finanziati anche con fondi regionali.

In coerenza con il contesto di ammodernamento dell'infrastruttura nazionale, oltre all'aggiornamento dei sistemi di circolazione, sono inoltre stati eseguiti lavori per l'eliminazione di quattro passaggi a livello nei comuni di Serramanna e Villasor. Per consentire l'operatività dei cantieri - che saranno attivi per 60 ore consecutive e che vedranno all'opera oltre 80 tecnici fra personale delle imprese appaltatrici e di Rete Ferroviaria Italiana - la circolazione dei treni sarà sospesa .