Oliena: 1,2 milioni dalla Regione per rotatoria e ponte di Papaloppe

La giunta regionale ha stanziato un finanziamento destinato a Oliena per la nuova rotatoria e il nuovo ponte di Papaloppe

Di: Redazione Sardegna Live

La giunta regionale ha stanziato, su proposta dell'assessore dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu, un finanziamento destinato a Oliena per la nuova rotatoria e il completamento del finanziamento per il nuovo ponte di Papaloppe.

La rotatoria avrà lo scopo di migliorare l'accesso alla provinciale 46, in direzione Dorgali, provenendo dalla zona industriale; gli altri fondi sono relativi al completamento della progettazione del nuovo ponte di Papaloppe e della viabilità alternativa a quella esistente.

La notizia è stata comunicata dalla Regione, che ha messo a disposizione 600mila euro per ciascuno degli interventi. "Abbiamo mantenuto l'impegno - spiega l'assessore Saiu - preso con l'amministrazione e la comunità di Oliena. È necessario investire nuove risorse dopo che per anni le strade provinciali sono state abbandonate". "Per la Sp 46 lo abbiamo fatto, non solo con questo intervento, ma soprattutto con quello più complesso e impegnativo sul ponte di Oloè, dove in sette mesi siamo stati capaci di fare quello che non era stato fatto nei dieci anni precedenti", conclude l'assessore.