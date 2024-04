Ovodda Experience: dal 20 al 23 aprile un viaggio alla scoperta del territorio

Tra escursioni, sport, visite guidate e degustazioni, l'edizione 2024 mette in luce le realtà produttive autentiche e di qualità

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Ovodda è lieto di annunciare l'edizione 2024 di Ovodda Experience, un evento che invita alla scoperta e alla valorizzazione del territorio attraverso il turismo lento e sostenibile. Ovodda Experience è concepito come un'avventura a impatto zero che offre ai visitatori l'opportunità unica di esplorare la bellezza naturale e culturale di Ovodda. Tra escursioni, sport, visite guidate e degustazioni, l'evento mette in luce le realtà produttive autentiche e di qualità che caratterizza questa area.



Programma dell'Evento:



Sabato 20 aprile: Ore 17.00 - Convegno per la presentazione del “Progetto De.Co”. (Denominazione Comunale di Origine) presso il Centro di Aggregazione Sociale in via Taloro. A seguire: Degustazione dei prodotti di De.Co., accompagnati dai vini delle Cantine Ovoddesi e intrattenimento musicale con La Quarta Classe;

Domenica 21 aprile: Escursione Nordic Walking con percorso archeologico e del gusto – Ore 9.00 - Percorso Archeologico: Visita Nuraghi, Domus de Janas e Tombe dei Giganti a cura di ASD SPORTIVAMENTE con arrivo Centro di Aggregazione Sociale in via Taloro per il percorso del gusto.

Ore 13.00 - Percorso del gusto: pranzo con i prodotti tipici locali, accompagnato dai vini delle Cantine Ovoddesi e intrattenimento musicale con Alessandro Lopane;



Lunedì 22 aprile: Visite guidate per scoprire le attività produttive locali, disponibili su prenotazione, per info 333 344 9807;

Martedì 23 aprile: Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giorgio Martire, con Santa Messa, processione in abiti tradizionali, balli tradizionali in Piazza Gennargentu, degustazione di dolci tipici ovoddesi, e musica dal vivo con Giovanni Mattu e Antonio Marongiu, seguiti da "The Shakin Apes".

Ovodda Experience rappresenta un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza immersiva nel cuore della Sardegna, conoscere persone e competenze che contribuiscono a rendere Ovodda un luogo di grande fascino e autenticità.

L'evento è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e testimonia l'importanza della valorizzazione delle risorse locali attraverso iniziative di turismo responsabile e sostenibile. Un viaggio unico all'insegna della scoperta e dell'apprezzamento delle meraviglie che il nostro territorio ha da offrire.