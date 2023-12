Ponte dell’Immacolata, cosa fare in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Noi vi consigliamo una gita fuori porta, nel segno della tradizione, per il ponte dell’Immacolata.

Un viaggio per conoscere meglio la Sardegna, visitare luoghi ancora sconosciuti, godere delle bellezze e delle usanze della nostra Terra. Con questo obiettivo vi proponiamo, infatti, diverse opzioni.

GUASILA - SABORIS ANTIGUS

Venerdì 8 dicembre, infatti, l’appuntamento è a Guasila, con la settima tappa di Saboris Antigus, manifestazione che coinvolge i comuni della Trexenta e del Sarcidano puntando sulla valorizzazione e promozione della filiera del grano.

Musei, percorsi enogastronomici, esposizioni di artigiani, dimostrazioni degli antichi mestieri, vestizione dell'abito tradizionale femminile, visita alle domus de janas, concerto Saboris in Festa con Giuliano Marongiu in diretta su Sardegna Live.

QUARTU SANT’ELENA

Torna il 7 e l'8 dicembre 'Sa Festa de is Launeddas', il tradizionale appuntamento organizzato dall'Assòtziu Launeddas Sardìnnia, dedicato alla cultura musicale delle launeddas, con una due giorni di concerti, balli e momenti di apprendimento nella nuova sede dell'associazione, la Casa Museo 'sa Domu de Farra' a Quartu Sant'Elena.

BELVÌ - AFFUSTIGARE

Venerdì 8, sabato 9 e le domeniche del 10, 24 e 31 dicembre Belvì sarà teatro di spettacoli, esibizioni, degustazioni e iniziative che daranno la possibilità agli appassionati di scoprirne le peculiarità e vivere delle giornate all’insegna della condivisione.

ORTUERI – AUTUNNO IN BARBAGIA

Con l’apertura alle 9:30 delle domos, delle mostre, degli stand lungo le vie del centro storico, sabato 9 e domenica 10 dicembre Ortueri accoglierà i suoi ospiti in un’atmosfera carica di storia e autenticità. Il prossimo fine settimana, infatti, il circuito di Autunno in Barbagia farà tappa nel cuore della Sardegna, in uno scenario incantato e caratterizzato da vigneti incastonati in ridenti colline, tra foreste di sughero e lecci.

ARITZO

Il prossimo fine settimana, sabato 9 e domenica10 dicembre, ad Aritzo andrà in scena la seconda edizione de “Il canto popolare in Sardegna, tradizione e innovazione a confronto”.

“Questo progetto – afferma Turnu - sottolinea l'importanza di mantenere le radici e di creare composizioni nuove mantenendo, però, sempre quella autenticità”.

