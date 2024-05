Paura a Cagliari: cede porzione di gru in un cantiere

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Il braccio di una gigantesca gru usata per la costruzione di un palazzo si è poggiata su un balcone a seguito di un cedimento, questa mattina in via Biasi a Cagliari. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, né danni particolari. Alcuni operai stavano smontando la gru, utilizzandone un'altra, quando è avvenuto il cedimento e uno dei bracci si è poggiato su un balcone dello stabile in costruzione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza l'area, oltre al Funzionario di Guardia per avviare le verifiche del caso.