Biologi e Rete Diabete: "Sardegna sia capofila nello screening"

Di: Redazione Sardegna Live

La Rete Sarda Diabete e Ordine dei Biologi della Sardegna , in occasione della Giornata Mondiale del Diabete , chiedono che: " La Sardegna sia capofila nello screening del diabete e della celiachia sui pazienti tra gli 1 ei 17 anni su tutto il territorio nazionale ".

" Col Dl 130 del 15 settembre 2023, entrato in vigore il 12 ottobre 2023 per la prima volta si predispone questo screening - spiegano Enrico Tinti per l'Ordine dei Biologi della Sardegna e Riccardo Trentin per Rete Sarda Diabete -. Siamo primi al mondo nella frequenza di queste impattanti patologie dobbiamo essere i primi anche nella sua cura e nella prevenzione delle sue complicanze.Per questo chiediamo, ancor prima come sardi, che i decreti attuativi del Governo prevedano che l'Isola sia capofila nel progetto Chiediamo che la Regione Sardegna si faccia, con forza, portavoce col governo di questa emergenza ”.