4 Novembre. Pais: “Onoriamo forze armate, non esiste pace senza difesa”

Le parole del presidente del Consiglio regionale in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

Di: Redazione Sardegna Live

“La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cagliari, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, quest’anno assume un significato particolare perché celebriamo un 4 novembre ancora di guerre. Se nel 2022 eravamo scossi dal conflitto scoppiato in Ucraina, quest’anno siamo preoccupati e attoniti anche per la guerra in Medio Oriente. La presenza in Sardegna del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa Guido Crosetto è un segnale di unità nazionale e di ringraziamento alle nostre Forze armate che con tanta abnegazione hanno svolto e svolgono il loro ruolo”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais al margine della cerimonia che si è svolta questa mattina a Cagliari in occasione delle celebrazioni del 4 novembre.

“Questo anniversario – ha affermato il Presidente Pais - che ricorda la firma nel 1918 dell’armistizio di Villa Giusti che, storicamente si fa coincidere con la fine della prima guerra mondiale, ci riporta alla memoria tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per un ideale di Patria. Oggi ricordiamo i tanti sardi che hanno immolato la vita al loro Paese, ma vogliamo rinnovare la nostra riconoscenza anche alle donne e agli uomini delle Forze Armate, della nostra gloriosa Brigata Sassari, che grazie alla loro dedizione contribuiscono a rendere l’Italia migliore e più sicura anche in un momento di grande conflittualità come questo in cui si assiste al ritorno della barbarie, delle prepotenze e degli estremismi che mettono a dura prova le democrazie. Onoriamo le nostre forze armate nella consapevolezza che non esiste pace senza difesa”.