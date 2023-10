Sassari. In diretta su Sardegna Live la Santa Messa per l’86° anniversario di morte di Giovanni Battista Manzella

Alle ore 18:00 presso la Chiesa SS. Sacramento

Di: Alessandra Leo

In diretta streaming sui canali di Sardegna Live, Facebook e YouTube, verrà trasmessa oggi, lunedì 23 ottobre, la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.Ma Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari, in occasione dell’86° anniversario di morte di Giovanni Battista Manzella.

L’evento si svolgerà alle ore 18:00 presso la Chiesa SS. Sacramento a Sassari, mentre alle ore 07:15 e alle 10:00 ci sono state le Sante Messe del mattino.

Un anniversario importante per tutti i fedeli e non solo, considerato l’immenso contributo di Padre Manzella per la comunità, in particolare nei confronti delle classi più povere, attraverso importanti opere caritative e di sostegno per i sofferenti.

Cenni su Giovanni Battista Manzella. Noto come Padre Manzella, il sacerdote e scrittore nacque a Soncino il 21 gennaio 1855 in una famiglia di modeste condizioni economiche. Lavorò in gioventù assieme al padre materassaio, ma un fortissimo amore per Dio lo spinse ad entrare a 29 anni nell’Istituto Villoresi di Monza dove fu ordinato sacerdote dopo 3 anni di studi.

Nel novembre 1900 fu trasferito in Sardegna, presso il Seminario Tridentino di Sassari, come direttore spirituale e intraprese anche la predicazione. Nel capoluogo sardo fondò nel 1910 il settimanale “Libertà” e nel 1927 diede vita all’Istituto delle Suore del Getsemani.

Spinto da un’intensa preoccupazione per le condizioni in cui vivevano le persone delle classi più povere, fece della carità la sua principale missione, realizzando molteplici opere caritative, ospizi, orfanotrofi, asili, assistenza in ogni sua forma per i carcerati, i poveri, i malati e gli anziani. “Il linguaggio più bello della Chiesa di Dio è la carità. Questo è il segno per cui i cristiani di tutto il mondo si conosceranno”, scrisse nel 1928 nella sua opera “La Carità”.

Padre Manzella morì a Sassari il 23 ottobre 1937, circondato dall’amore, dall’affetto e dalla stima di fedeli che accorsero da tutta la Sardegna per vederlo e dargli un ultimo saluto.