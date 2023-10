Uta, maltratta la ex compagna: divieto di avvicinamento per un 46enne

Aveva reso alla donna la vita impossibile

Di: Alessandra Leo

Attraverso maltrattamenti e vessazioni, aveva reso alla ex convivente la vita impossibile.

Così, ieri 22 ottobre, a Uta, i Carabinieri della locale stazione hanno notificato a un operaio 46enne del luogo, già noto per precedenti denunce, un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa a una distanza inferiore ai 300 metri, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, in relazione a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, ai danni della donna.

I Carabinieri vigileranno ora allo scopo di verificare che l'uomo rispetti quanto disposto dalla Magistratura.