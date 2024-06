Maltrattamenti e stalking, tre uomini denunciati nel sud Sardegna

Episodi a Serramanna, Guasila e Carbonia. I tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri nel sud Sardegna per maltrattamenti in famiglia e stalking.

Il primo caso è avvenuto a Serramanna dove un uomo di 52 anni è stato denunciato per aver maltrattato la moglie. Secondo quanto accertato dai carabinieri le violenze sono iniziate nel 2020 e non si sono mai fermate, "minacce, vessazioni psicologiche e percosse, senza che queste ultime risultassero in referti medici", precisano i carabinieri.

Il secondo episodio è avvenuto a Guasila: denunciato un 28enne che avrebbe preso di mira la sua ex convivente. "Le verifiche hanno evidenziato che, dal giugno 2023, l'uomo avrebbe attuato ripetute condotte vessatorie e maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della donna, culminati talvolta in aggressioni e percosse, anch'esse non refertate medicalmente", precisano dall'Arma.

Infine a Carbonia una donna ha denunciato l'ex compagno che l'avrebbe perseguitata: telefonate, messaggi, ma anche aggressioni fisiche. All'uomo è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora a Carbonia e di avvicinamento alla ex.