Trattore si ribalta a Tula: sul posto l'elisoccorso, tre feriti

Tre persone coinvolte, sul posto anche i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri è intervenuta attorno alle ore 17 nelle campagne di Tula in seguito a un incidente avvenuto poco prima.

Secondo quanto ricostruito, in un terreno a poca distanza dal paese si è ribaltato un trattore. Tre le persone coinvolte, soccorse dal personale sanitario sopraggiunto a bordo di un elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Coinvolti nell'incidente, avvenuto in località Su Monte, due ragazzine e il nonno 76enne. Le due minorenni avrebbero riportato delle lesioni agli arti inferiori, mentre il nonno è sotto controllo in ospedale per via di alcuni traumi riportati. Nessuno è in pericolo di vita.