Gonnesa, trovato in possesso di marijuana e di un coltello: arrestato 52enne

Rinvenuti altra marjuana e materiale per il confezionamento nell’abitazione dell’uomo

Di: Alessandra Leo

Durante un controllo dei Carabinieri della Compagnia di Iglesias a Gonnesa, un 52enne è stato trovato per strada in possesso di due dosi preconfezionate di marijuana, entrambe da un grammo, e di un coltello sporco della stessa sostanza. L'uomo aveva nel portafoglio anche 235 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Condizioni che hanno fatto insospettire i militari, tanto che la perquisizione è proseguita presso l’abitazione in cui il 52enne risiede. Qui sono stati rinvenuti, nascosti in una dispensa, ulteriori 120 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

L’uomo, disoccupato e noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e si trova presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà oggi presso il Tribunale di Cagliari.

Il materiale sequestrato è tuttora custodito presso una cassaforte della caserma di Gonnesa, in attesa di essere distrutto a seguito di prossime disposizioni emesse dalla Procura della Repubblica.