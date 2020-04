Il Comune illuminato con il tricolore

Farris: “un gesto simbolico che andrà a rinvigorire lo spirito di popolo e nazione”

Di: Antonio Caria

Ieri sera il Comune di Siniscola è stato illuminato di verde, bianco e rosso, simbolo del tricolore.

“La speciale illuminazione – ha dichiarato il Sindaco Gianluigi Farris – è un tributo a tutti quei medici e infermieri, ma anche operatori sanitari, volontari, appartenenti alle Forze dell’Ordine, lavoratori, famiglie costrette nelle loro abitazioni rispettando i limiti imposti dalle varie norme e tutti coloro che in queste tristi giornate stanno tenendo in piedi la nazione, nonché, un gesto simbolico che andrà a rinvigorire lo spirito di popolo e nazione che, mai come in questo periodo, dovrà tenere uniti e coesi i cittadini italiani”.