Siniscola. Prende fuoco abitazione con dentro anziano

I Vigili del Fuoco hanno limitato i danni delle fiamme e soccorso il proprietario

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 10, i Vigili del Fuoco di Siniscola sono intervenuti in via Trapani per un incendio che ha coinvolto un'abitazione al secondo piano di uno stabile bifamiliare.

Sul posto è intervenuta squadra 9A, che è riuscita a contenere i danni provocati dalle fiamme. L'anziano proprietario della casa fortunatamente è uscito illeso, ed stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per degli accertamenti.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Presenti nell'area dell'incendio anche i carabinieri della locale stazione.