Una statua in ricordo di Joker: la Sardegna nel mondo con il marmo di Orosei

La statua, dedicata all'amata mascotte, è stata scolpita con il pregiato marmo di Orosei

Di: Ilaria Cardia

Joker, l'American Staffordshire terrier che per tre anni ha assunto il ruolo di mascotte dei bambini del Carbonia calcio, non c’è più. Era il fidato amico di chi frequenta lo stadio Zoboli ed era il cane degli Ultras.

“Joker è stato speciale - dice Kristian Figus proprietario del cane - il suo animo buono ha prevalso anche quando si è reso conto che la vita lo stava abbandonando, in un incidente casalingo. La sua assenza si sentirà anche negli ambienti dell'assistenza ai disabili dove non mancava di manifestare attenzioni e affetto.”

Non sarà facile per chi lo ha conosciuto abituarsi all'idea di non vederlo più, per questo l'Allevamento Elite Edition Amstaf ha voluto donare al Carbonia calcio 1939 una statua monumento scolpita in marmo di Orosei dal noto scultore Matteo Caria.

Chiunque può andare, all'interno del campo di calcio, a vedere la statua e apprezzare la bellezza di un monumento (unico pezzo al mondo) che ritrae un Amstaff e che vanta la Sardegna come produttore di un marmo pregiato. I bambini che lo conoscevano ora piangono la sua assenza.