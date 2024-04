Cagliari-Juventus 2-2, un punto e tanti rimpianti per i rossoblù

Il Cagliari si fa rimontare dalla Juve e pareggia 2-2 una partita dominata per tutto il primo tempo

Di: Marco Orrù, foto Fabio Murru

Il Cagliari si fa rimontare dalla Juve e pareggia 2-2 una partita dominata per tutto il primo tempo. Al doppio vantaggio di Gaetano e Mina, hanno risposto nella ripresa Vlahovic e un autogol di Dossena.

LA CRONACA

Mister Ranieri va col 3-5-2: Scuffet in porta, linea difensiva a tre con Hatzidiakos, Mina e Dossena, Augello e Nandez sulle fasce, Makoumbou in cabina di regia con Sulemana e Gaetano ai fianchi, Shomurodov e Luvumbo davanti.

Il Cagliari inizia forte e dopo circa un minuto va al tiro con Luvumbo col sinistro da fuori, palla alta sopra la traversa. Ancora Cagliari pericoloso all’8’ con Shomurodov che calcia alto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 19’ Luvumbo mette una palla in mezzo, Gaetano non ci arriva di testa e anche Augello è in ritardo sul secondo palo, l’azione sfuma. La Juve si fa vedere un minuto dopo con un tiro di Vlahovic smorzato e con un tiro di Weah respinto in qualche modo da Scuffet.

Al 27’ grande chance per il Cagliari: Dossena colpisce di testa, il quale diventa una sponda per Luvumbo che però calcia male e Szczesny para; l’arbitro però fischia il calcio di rigore per un fallo con la mano di Bremer. Dal dischetto si presenta Gaetano che spiazza il portiere bianconero e porta in vantaggio il Cagliari. Al 33’ contropiede del Cagliari, Shomurodov crossa per Luvumbo che, tutto solo, conclude al volo mandando la palla però sull’esterno della rete.

Al 35’ Luvumbo scatta in profondità, Gatti non lo tiene, Szczesny lo falcia e l’arbitro concede un secondo penalty ai rossoblù; dal dischetto si presenta stavolta Mina che spiazza il portiere polacco e fa raddoppiare il Cagliari. Al 43’ la Juve segna con Vlahovic ma il guardalinee alza la bandierina: fuorigioco di Chiesa e gol annullato. Il primo tempo si chiude così.

All’intervallo dentro Prati, fuori Sulemana. Al 62’ la Juventus accorcia le distanze con Vlahovic, calcio di punizione di Vlahovic che supera la barriera e si insacca alle spalle di Scuffet. Dopo il gol i bianconeri di fanno più aggressivi e ci provano con più convinzione rispetto al primo tempo mentre il Cagliari ci prova in contropiede. Al 69’ dentro Deiola e fuori Gaetano. Allegri mette dentro anche la quarta punta, Milik, dopo aver fatto entrare anche Yildiz all’intervallo, insieme a Vlahovic e Chiesa. Al 79’ dentro Viola e Zappa, fuori Shomurodov e Nandez.

Assalto finale della Juve. All’83’ ci prova Vlahovic in semi rovesciata, palla alta sopra la traversa. All’87’ la Juve pareggia: cross di Yildiz e autogol di Dossena, svirgolata nel tentativo di anticipare Vlahovic. Dentro Wieteska per Hatzidiakos.