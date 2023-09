Pesca illegale a Carloforte: sorpreso con quasi 150 ricci

Un sub ha recuperato esemplari appena salvati: sanzionato 2 volte

Di: Redazione Sardegna Live

Si era recato a La Punta, davanti alla Tonnara di Carloforte, per pescare illegalmente i ricci di mare, il cui prelievo è vietato. Un sub è stato fermato da una pattuglia della forestale una volta uscito dall'acqua ed è stato trovato in possesso di una cesta contenente 143 ricci di mare appena raccolti.

Gli esemplari ancora vivi sono stati immediatamente ributtati in mare, mentre l'uomo è stato sanzionato. Poco dopo, però, gli stessi agenti lo hanno sorpreso nuovamente intento a recuperare i ricci appena rilasciati in mare. È stato invitato a rimetterli in acqua ed è stato sanzionato per la seconda volta, con l'aggravante della recidiva.

Sempre gli agenti della Forestale, stavolta davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari, hanno sorpreso un bagnino che pescava abusivamente utilizzando un pattino dedicato al servizio di salvamento. I forestali hanno sequestrato la rete e liberato i pesci catturati perché ancora vivi. Per la violazione, al trasgressore sarà notificato un verbale dell'importo di 1000 euro.