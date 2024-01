Villa San Pietro. Sorpreso con droga, aveva altro stupefacente in casa

Arrestato un 24enne già noto alle forze dell’ordine

Di: Alessandra Leo

Fermato durante la notte di ieri, 9 gennaio, dai Carabinieri della stazione di Pula a un posto di controllo a Villa San Pietro, un ventiquattrenne del luogo, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di una pallina termosaldata di cellophane contenente mezzo grammo di cocaina.

A seguito di quella personale, la perquisizione è proseguita nell’abitazione in cui il giovane risiede, dove i Carabinieri hanno scoperto ulteriori 40 grammi di cocaina, 5,5 grammi di hashish, 3.600 euro in banconote di taglio taglio, probabilmente provento dell’attività di spaccio, tre bilancini di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente in dosi.

Il giovane è stato così arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, l'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di processo.