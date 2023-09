Ranieri cittadino onorario di Cagliari. La soddisfazione di Andrea Piras

Di: Redazione Sardegna Live

“Il consiglio comunale di Cagliari ha approvato oggi la proposta di deliberazione, di cui sono primo firmatario, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri, il tecnico che può vantare il primato di essere rimasto nel cuore degli sportivi e non fin dal 1988, quando riporto il Cagliari dalla serie C alla serie A in soli tre anni e che, non più tardi di qualche mese fa, ha fatto rivivere quel clima salvando la squadra quasi retrocessa in C riportandola in A”. A sottolinearlo è il consigliere comunale Andrea Piras.

“Un uomo che ha dimostrato non solo attaccamento alla squadra ma un affetto smisurato nei confronti della città che lo ha sempre contraccambiato con stima e, diciamolo pure senza vergona, amore” afferma Piras.

“Le imprese del mister Ranieri – si legge nella mozione - con la squadra del Cagliari calcio, rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori. Le due promozioni consecutive dalla C alla A ottenute dal Cagliari sotto la sua guida, l’entusiasmo collettivo creato dalla recentissima promozione in serie A, che i tifosi e i calciatori riconoscono unanimemente merito principale del tecnico, hanno determinato un sentimento di gratitudine e un legame di concittadinanza tra Claudio Ranieri e i cagliaritani”.