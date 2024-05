Cagliari-Lecce può valere la salvezza, Ranieri: "Tutti allo stadio"

Il tecnico chiama a raccolta la sua gente e vuole i tre punti: "Conquistare la salvezza significherebbe aver fatto bene tutti i 5 anni in Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

Sfida cruciale per il Cagliari domani all'Unipol Domus, dove alle 12:30 i rossoblù scenderanno in campo per uno scontro fra due squadre invischiate nella lotta salvezza. I pugliesi hanno già un piede fuori dalla zona grigia, mentre per i sardi è fondamentale vincere per allontanare lo spauracchio terzultimo posto, che dista soltanto tre lunghezze.

Così Claudio Ranieri ha parlato ieri ai microfoni, chiamando ancora una volta a raccolta la sua gente: “I nostri tifosi sono sempre stati dalla nostra parte, domenica dovranno darci la loro consueta spinta, trasmetterci la loro voglia di lottare per vincere. Contro il Lecce ci saranno da sudare le proverbiali sette camicie: ci attende una partita difficile, combattuta, ci sarà da lottare su ogni pallone. Ci sarà anche da pazientare, non sarà facile, dovremo saperci conquistare ogni centimetro di campo”, ha commentato.

A Genova una brutta batosta: “Sicuramente la sconfitta contro il Genoa è stata una doccia gelata. Forse ci voleva, perché dopo aver fatto una serie di partite così importante, questa volta i nostri avversari ci hanno “mangiato”. Ci può stare perdere una partita, alla squadra ho detto comunque che l’importante è tornare subito sul pezzo, dimostrare di saper reagire. Lo abbiamo fatto più volte, ma qui siamo sul rettilineo finale, dobbiamo fare del nostro meglio”.

Domani un viatico cruciale per la stagione rossoblù: “Incontreremo una squadra che è praticamente salva, è tra le prime in serie A con il Verona per duelli ingaggiati e vinti a partita. Sarà una gara che ci presenterà delle difficoltà simili a quelle affrontate contro l’Hellas: un match molto combattuto e difficile. Gotti ha dato tranquillità, consapevolezza ai suoi calciatori; tra le squadre che lottano per la salvezza, la sua è tra quelle che ha fatto più punti nelle ultime partite. Il Lecce è una squadra compatta, determinata, si aiutano l’uno con l’altro, sanno tutti quello che devono fare. È molto intraprendente, giocano con due punte che si muovono tanto. Cercheranno di vincere, così come noi. Domenica sarà importante fare risultato, può essere un passo determinante per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

Il tecnico vuole regalare l'ennesima soddisfazione alla sua tifoseria: “Conquistare la salvezza con il Cagliari significherebbe per me essere riuscito a far bene nei miei cinque campionati qui in Sardegna. È importante aver riportato tanta gente allo stadio, mi auguro sempre che i nostri tifosi siano orgogliosi di noi, della loro squadra. Io sono contento quando vedo i nostri tifosi felici”.