Tennis, Sardegna Open: in semifinale gli azzurri Musetti e Darderi

Gli italiani Musetti e Darderi questo pomeriggio in campo per le rispettive semifinali ai Sardegna Open di Cagliari, domani la finale

Di: Redazione Sardegna Live

Entra nel vivo il Sardegna Open, il circuito maschile di tennis ospitato a Cagliari, diventato nel 2023 torneo ATP Challenger 175. Protagonista ieri Lorenzo Musetti: il giovane talento azzurro ha battuto con una bella rimonta il portoghese Nuno Borges, approdando in semifinale.

In semifinale anche Luciano Darderi, che ha sfruttato il ritiro di Federico Coria e adesso se la dovrà vedere col tennista argentino Mariano Navone. Per Musetti invece l'avversario sarà il colombiano Daniel Elahi Galán, numero 54 al mondo.

Se il classe 2002 parte favorito con Galán, per Darderi appare invece più complicato l'approdo in finale. Le sfide questo pomeriggio: Musetti alle 15, mentre a Darderi toccherà aspettare le 16:20. Terminato il doppio incontro verranno decretati i finalisti che si sfideranno domani in orario ancora da definire.

Foto Instagram Musetti.