Villagreca: Forestale salva un grifone in difficoltà sulla Ss 131

Gli agenti del Corpo Forestale hanno salvato un grifone che si trovava in difficoltà fermo sul ciglio della carreggiata

Di: Redazione Sardegna Live, foto repertorio (Matera Life)

Gli agenti del Corpo Forestale , dopo numerose segnalazioni da parte dei presenti, hanno salvato un grifone che si trovava in difficoltà fermo sul ciglio della carreggiata della Statale 131 nelle vicinanze di Villagreca .

I forestali hanno recuperato il giovane esemplare diavvoltoio dopo che alcuni passanti erano riusciti a immobilizzare il volatile , evitando che venisse travolto dalle auto in corsa. Il grifone è stato trasportato al Centro di recupero fauna selvatica dell'Agenzia Forestas di Monastir dove attualmente è recuperato in osservazione. Il grifone, un tempo molto diffuso in Sardegna, è attualmente presente nell'area del Bosano e del Montiferru, dove vive in colonie. Il giovane esemplare salvato, molto probabilmente si è allontanato dal gruppo disorientandosi.

Attualmente, in Sardegna, è in corso il progetto " Life Under Griffon Wings " che ha come obiettivo la conservazione della popolazione sarda dell'avvoltoio grifone. Il progetto comprende diverse azioni mirate a migliorare lo stato di conservazione, il rafforzamento dello stato demografico e la mitigazione delle principali minacce che limitano la sopravvivenza della specie. Al progetto, predisposto dall'Università di Sassari, hanno aderito, fin dal suo avvio, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'Agenzia Forestas, per contribuire a conservare e migliorare il livello di biodiversità della Sardegna.