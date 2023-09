Assalto all'autobotte del latte nel 2019, assolti tre pastori

Durante il dibattimento in aula è emerso che il prodotto sversato non aveva alcun valore economico e che l'autista non fu minacciato

Di: Redazione Sardegna Live

Il Tribunale di Sassari ha assolto oggi tre pastori accusati di aver partecipato ai tumulti per il prezzo del latte che nel febbraio 2019 infiammarono la Sardegna.

I tre imputati, Franco Giuseppe Chessa, Mirko Mele e Leonardo Pedde, difesi dagli avvocati Giulio Fais, Margherita Baragliu e Simona Pedde, erano a processo per l'assalto a un'autocisterna che trasportava latte. Erano contestati loro i reati, in concorso, di violenza privata e danneggiamento aggravati.

Secondo l'accusa, i tre il 9 febbraio 2019, nei dintorni di Thiesi, bloccarono un'autocisterna del caseificio Pinna, una delle più grandi industrie del settore caseario sardo, e costrinsero l'autotrasportatore a svuotare per strada il contenuto, circa 15mila litri di scotta, ossia residuo della lavorazione del formaggio.

Durante il dibattimento in aula è emerso che il prodotto sversato non aveva alcun valore economico e che l'autista non fu minacciato.