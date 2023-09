Oggi in Sardegna 15 incendi: paura a Badesi e Villanovafranca

In azione gli elicotteri del Corpo forestale

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di quindici incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano due roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale:

Allarme a Badesi, in Località “Muddizza di Poisa”, dove è divampato un incendio il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Trinità D’Agultu, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base regionale di Limbara. Sono intervenute poi una squadra dell’Agenzia Forestas, una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari, i Barracelli di Badesi, una squadra di volontari proveniente da Trinità D’Agultu. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di terreno incolto.

A Villanovafranca, in località “Bruncu Friarosu”, le fiamme hanno richiesto l'intervento del personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvato dai colleghi a bordo dell'elicottero proveniente da Villasalto. In campo anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Barumini e una squadra di volontari della Protezione Civile di Villanovafranca. L’incendio sta interessando dei terreni incolti e agricoli. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.