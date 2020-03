Coronavirus. Un decesso a Santa Teresa Gallura

Il messaggio del sindaco Stefano Ilario Pisciottu

Di: Redazione Sardegna Live

"Cari cittadini, corre l'obbligo di informarvi che purtroppo anche un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19 ed è deceduto nei giorni scorsi".

La notizia arriva dal sindaco di Santa Teresa Gallura, Stefano Ilario Pisciottu, che scrive su Facebook facendo le condoglianze alla famiglia a nome suo e dell'amministrazione comunale.

"Non sono in grado di dirvi se il decesso è avvenuto per il coronavirus o con il coronavirus, ma purtroppo anche la nostra comunità si trova a fare i conti con questa maledetta epidemia - dice il sindaco -. Informo tutti che, dalle informazioni in mio possesso, il contagio è avvenuto all'interno di un presidio ospedaliero e non c'è stato nessun contatto con i familiari dalla fase del contagio al giorno del decesso, e comunque l'ultimo contatto è avvenuto abbondantemente oltre 14 giorni fa. Pertanto, non sono state attivate dai competenti organi sanitari le misure di quarantena per soggetti residenti nel nostro comune. L'invito che nuovamente rivolgo a tutti è di continuare ossessivamente a rispettare le misure stabilite per contenere il contagio".