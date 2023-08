Siniscola. Tra parole e musica: questa sera Gigi Sanna chiacchiera con il vescovo Antonello Mura

Gli Istentales i protagonisti della serata di giovedì 31 agosto presso l’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola nella giornata numero sedici della Pastorale del Turismo. In diretta su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno Gigi Sanna e gli Istentales i protagonisti della serata di oggi, giovedì 31 agosto, presso l’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola nella giornata numero sedici della Pastorale del Turismo.

La serata si aprirà alle ore 21:30 e sarà trasmessa in diretta streaming su Sardegna Live. Con il titolo “tra parole e musica” prenderà avvio la conversazione del cantautore Gigi Sanna con il vescovo Antonello Mura. A seguire il concerto degli Istentales. L’ingresso è, come sempre, libero.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare (a Tortolì) la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscere storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Istentales - Il gruppo composto da Gigi Sanna alla voce, Sandro Canova al basso, Luca Floris alla batteria, nasce a Nuoro nel 1995. Dalla sala prove all’interno di un ovile, ai numerosi concerti e alla vittoria nel 2002 al Festival di Napoli con Anna Calemme, numerosi sono stati i riconoscimenti e le collaborazioni che nel corso degli anni li hanno visti protagonisti. La loro musica etno-pop agropastorale ha affascinato grandi nomi del panorama musicale nazionale, dando vita a tour, collaborazioni discografiche e amicizie immortali tra cui quelle con Pierangelo Bertoli, Roberto Vecchioni, Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi, Dolcenera, Danilo Sacco. La stella luminosa della costellazione di Orione, da cui prende il nome la band, continua a regalare emozioni anche nel 2022 con l’uscita del disco Homines, contenenti dieci brani, di cui uno con Elio e Le Storie Tese e uno con i Modena City Ramblers.