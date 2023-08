Mezzi aerei in volo per spegnere incendi a Birori e Bortigali

Nel pomeriggio di ieri uno spaventoso incendio a Fonni ha devastato un’azienda agricola

Di: Redazione Sardegna Live

I mezzi aerei del servizio antincendio regionale stanno intervenendo da questa mattina nel centro Sardegna per spegnere due roghi divampati a Birori e Bortigali.

Nel primo caso per un rogo scoppiato in località Terra Ruggia sono arrivati due elicotteri provenienti dalle basi di Farcana e Anela. Coordina le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Macomer.

A Bortigali, invece, in località Funtana Codina sono intervenuti un Super Puma proveniente dalla base operativa di Fenosu e un Canadair da Olbia.

Nel pomeriggio di ieri, invece, uno spaventoso incendio a Fonni ha devastato un’azienda agricola a pochi passi dal centro del paese. In fiamme un ingente quantitativo di foraggio e danni a diversi trattori agricoli. Le cause sono al momento ignote. Al lavoro per spegnere l’incendio quattro squadre dei Vigili del fuoco per un totale di venti uomini e dieci mezzi. Lunghe le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che sono proseguite per tutta la notte. Sul posto il funzionario di guardia della sede centrale. È stato impegnato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco per effettuare diversi lanci.

VIDEO DELL’INCENDIO DI FONNI