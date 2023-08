Siniscola. A caccia di fake news con Nello Scavo e David Puente. Questa sera a La Caletta, in diretta su Sardegna Live

Quattordicesima giornata della Pastorale del Turismo. Sotto la lente di ingrandimento ci sono le bufale e la cattiva informazione

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo una panoramica sul mondo della comunicazione al femminile – andata in scena nella serata di mercoledì –, si resta in tema di notizie all’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola, ma sotto la lente di ingrandimento ci sono le bufale e la cattiva informazione.

Così, nella giornata numero quattordici della Pastorale del Turismo in programma oggi, venerdì 25 agosto, l’incontro-dibattito ha come titolo un impegno importante quanto complesso: “A caccia di fake news”, nel quale saranno protagonisti due volti noti della comunicazione, Nello Scavo inviato di Avvenire sui teatri di guerra, e David Puente, giornalista di Openonline. Modera gli interventi la giornalista Lella Mazzoli. Il dibattito sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live.

In programma. La serata si apre alle ore 21.00. Il consueto momento di accoglienza sarà curato questa volta dalla comunità di Gavoi. Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, si potrà assistere alla proiezione del cortometraggio “La bobina” di Daniela Arca: in una casa abbandonata dagli anni Sessanta, viene casualmente trovata una fotografia che ritrae un gruppo di speleologi in escursione sul Supramonte. Uno di loro, ha in mano una cinepresa super 8. Per Fabrizio, guida turistica di Urzulei, è l’inizio di una ricerca piena di sorprese.

A seguire il dibattito con gli ospiti.

Gli intermezzi musicali sono affidati alla voce di Livia Ledda, accompagnata al pianoforte da Ivan Malara.

L’ingresso è, come sempre, libero.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare (a Tortolì) la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscere storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Nello Scavo

Siciliano, 50 anni, dal 2001 è giornalista di Avvenire dove diventa inviato speciale occupandosi di inchieste sociali, giustizia, immigrazione e criminalità organizzata. La cronaca lo porta sulle rotte dei migranti, nei lager del nord Africa, in Siria, nei Balcani, seguendo le grandi ingiustizie globali. Svela il negoziato segreto tra autorità italiane e trafficanti libici e finisce sotto tutela per le minacce subìte. Ha anche ricostruito la verità sull’impegno in Argentina del futuro papa Francesco per salvare i perseguitati dalla dittatura. Dai reportage sulla guerra in Ucraina è nato il suo nuovo libro "Kiev" (Garzanti).

David Puente

È vicedirettore con delega al fact-checking di Openonline, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana. Dal 2021 Open è partner italiano di Meta nella lotta alla disinformazione, entrando a far parte degli oltre 80 fact-checkers indipendenti di tutto il mondo che analizzano i contenuti sulle piattaforme social, in più di 60 lingue diverse. Puente è anche autore del libro Il Grande Inganno di Internet, edito da Solferino.

Lella Mazzoli

Professoressa ordinaria e insegna Sociologia della Comunicazione e Comunicazione d'Impresa all'Università di Urbino Carlo Bo. Dirige l'Istituto per la Formazione al Giornalismo. Ha ideato e organizza con Giorgio Zanchini il Festival del giornalismo culturale.

Livia Ledda

Attrice musical nata e cresciuta a Sassari. A Londra si laurea in Musica Contemporanea e si specializza in Musical Theatre. A Sassari ha collaborato con la Fondazione Lorenzo Paolo Medas, dove ha insegnato canto musical a ragazzi neurotipici e con diverse abilità intellettive. Attualmente lavora in Inghilterra come insegnante di canto e di pianoforte.