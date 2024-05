Siniscola, ruba incasso di due attività: nei guai un 30enne

Il giovane avrebbe forzato le porte di ingresso di un panificio e di una pasticceria e avrebbe rubato il denaro

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola , a conclusione delle indagini, hanno arrestato un 30enne in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, avviate in seguito alle denunce presentate dalle vittime, nel gennaio, aprile e dicembre 2023 a Siniscola, il giovane avrebbe forzato le porte di ingresso in orario di chiusura, si sarebbe nottetempo introdotto in un panificio e in una pasticceria in via Matteotti, nonché in una pizzeria in via De Gasperi, impossessandosi del denaro contante presente nei registratori di cassa .

Il 30enne, accusato di furto aggravato , è stato rintracciato a Santa Teresa di Gallura e posto agli arresti domiciliari.