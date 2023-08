Vacanza in barca a vela in Sardegna: le mete da inserire nel proprio itinerario

Le meraviglie della Sardegna da scoprire in barca a vela

Di: Redazione

Una splendida vacanza in barca a vela circumnavigando la Sardegna è l’occasione giusta per scoprire tutte le bellezze dell’isola e farsi conquistare definitivamente dal fascino del mare. Vediamo insieme gli itinerari assolutamente da prendere in considerazione.

La Sardegna è tra le mete più gettonate di italiani e stranieri in procinto di organizzare le proprie vacanze estive. Un'isola straordinaria che offre numerose cale, insenature mozzafiato e spiagge paradisiache. Un'esperienza che vale la pena fare almeno una volta nella vita. Se poi la Sardegna viene presa in considerazione per una vacanza in barca a vela, il fascino diventa realmente irresistibile. Circumnavigare l'isola è un'emozione grandissima nonché l'opportunità di inserire in un itinerario da sogno una serie di location tra le più amate e visitate al mondo. Si possono prevedere diversi itinerari a seconda delle specifiche esigenze e di quello che si vuole vedere. È possibile partire dalla zona più a nord dell'isola magari scegliendo Palau come porto di riferimento oppure avviarsi dalla splendida Cagliari e dalle tantissime mete ubicate nelle vicinanze. Infatti la Sardegna è bella a 360 gradi, ogni luogo e spiaggia hanno tanto da offrire anche grazie alla presenza di varie isole poste nelle vicinanze.

Alla scoperta delle isole di Caprera e La Maddalena partendo da Palau

La partenza da Palau è certamente un'opportunità per poter inserire due perle straordinarie come le isole di Caprera e La Maddalena. Con una barca a vela sarà emozionante avvicinarsi verso queste isole che peraltro hanno un fascino anche dal punto di vista storico e culturale. Ma la bellezza di Madre Natura è incomparabile e si resta letteralmente ammaliati e a bocca aperta. Il resto lo fa la barca a vela che di per sé è già un'esperienza che segna e soprattutto coinvolge. Restare al largo dell'isola della Maddalena per qualche giorno oppure dell'isola di Caprera è un'eventualità da non scartare. Ci si può tuffare in un mare che più cristallino non potrebbe essere, impreziosito da tonalità turchesi, strutturali e contrasti cromatici di vario genere. Trascorrere poi la notte in una pace quasi mistica ascoltando lo scroscio delle onde e il leggero vento che in queste zone non manca praticamente mai è un qualcosa che non ha prezzo. Magari la mattina ci si sveglia di buon ora e un bellissimo tuffo è il miglior modo per iniziare la giornata.

Le altre mete in Sardegna

La Sardegna è bella tutta per cui ci sono tante altre località da inserire nel proprio personale itinerario. Con la barca a vela ci si può dirigere verso la parte più ad ovest passando dinanzi alla meravigliosa Stintino. Una zona sempre più frequentata soprattutto per la presenza delle splendide spiagge della Pelosa e della Pelosetta. Poi ci si può dirigere anche verso il meraviglioso Parco Nazionale situato sulla vicina Isola dell'Asinara. Luoghi che scaldano il cuore e offrono scorci di rara bellezza come del resto anche il Parco Naturale Regionale di Porto Conte poco distante della altrettanto bella e suggestiva Alghero. Un luogo che vanta una storia oltre millenaria e che soprattutto offre spiagge accoglienti e un mare sempre pulito e di color turchese. Ci sono tante altre mete come Santa Teresa di Gallura che si trova proprio di fronte alle mitiche Bocche di Bonifacio oppure l'isola di Sant'Antioco che fa parte dell'arcipelago del Sulcis. Sono tutte zone perfette da circumnavigare con una meravigliosa barca a vela e con tanta buona compagnia a bordo.

Il rientro dalla vacanza

Rientrare da una vacanza del genere in barca a vela circumnavigando la bellissima Sardegna sarà certamente difficile. Lascerà un magone e un enorme vuoto in fondo al cuore. Infatti vivere un'esperienza di questo genere segna nell'animo ma ci si può consolare prendendo in considerazione l'opportunità di conseguire la patente nautica.



Vivere una vacanza in barca a vela alla scoperta delle coste della Sardegna e di tutte le isole che la circondano è un'esperienza davvero unica e coinvolgente che lascerà il segno e creerà una perfetta simbiosi con il mare. Esperienza che peraltro può essere allungata nel tempo magari con l'opportunità di sfruttare al meglio il fascino del mondo della vela rivolgendosi a un'associazione specializzata come Vivere la Vela per conseguire la patente nautica e non solo.