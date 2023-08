Macchiareddu, finisce con l'auto nello stagno e muore: la vittima era di Lugano

Si trovava da alcuni giorni in vacanza in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Era in vacanza da alcuni giorni in Sardegna, Luigi Paolo Fabio Mameli, il 50enne nato e residente in Svizzera, a Lugano da emigrati sardi, morto nell'incidente stradale avvenuto durante la notte a Macchiareddu.

Gli agenti della polizia hanno lavorato tutta la notte per ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento le cause rimangono sconosciute. Il 50enne ha improvvisamente perso il controllo del suo Mitsubishi Pajero mentre percorreva la Dorsale Consortile. Il Suv è finito fuori strada, nello stagno accanto alla carreggiata, ribaltandosi. Il conducente è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo, morendo sul colpo.

Sul posto hanno operato per ore i vigili del fuoco con i sommozzatori e la polizia locale.