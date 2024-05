Scontro frontale fra auto tra Padru e Alà

I Vigili del fuoco intervengono nella frazione di Sozza

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle ore 15 di oggi, 14 maggio, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla Strada provinciale 24 Padru-Alà dei Sardi, nei pressi del bivio della frazione di Sozza, per un incidente stradale.

Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti presi in carico dal personale del 118 intervenuto con due ambulanze.

La squadra del 115 si è occupata invece di mettere in sicurezza i veicoli e l'area circostante. Sul posto anche i Carabinieri da Berchidda.