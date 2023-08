Terribile incidente a Macchiareddu: auto esce di strada e finisce nello stagno, un morto

La vittima è un 50enne

Di: Redazione Sardegna Live

Terribile incidente poco prima della mezzanotte di ieri nella Strada Dorsale Consortile Macchiareddu.

Un'autovettura Mitsubishi Pajero di colore bianco con targa svizzera, per cause in fase di accertamento, è finita nello stagno che costeggia la strada, ribaltandosi. Il suo conducente, un uomo di circa 50 anni, è deceduto. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità dell'uomo.

Sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che si sono impegnati nelle acque stagnanti delle ex saline per escludere la presenza di altre persone coinvolte, il 118, i Carabinieri e quattro equipaggi della Polizia Locale di Cagliari che si è occupata dei rilievi e degli accertamenti successivi.

AGGIORNAMENTO