Sassari. La Polizia Locale intensifica i controlli con il telelaser

Quasi 800 gli incidenti da gennaio ad oggi. L’uso del cellulare alla guida la principale violazione riscontrata

Di: Redazione Sardegna Live

Con l’inizio di agosto il Comando della Polizia locale ha intensificato le azioni per rafforzare la sicurezza stradale nel territorio comunale. Da oggi e fino al 24 settembre il telelaser sarà posizionato sulla S.S. 200 (Sassari-Sorso), S.P. 18 Bancali, S.P. 42 Campanedda, via de Martini, via Domenico Millelire, via Prati, via Budapest, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres, a Ottava (ex. Ss131), sull’ex SS291 Sassari-Fertilia e in via Caniga.

I dati parlano chiaro: da gennaio a luglio sono stati rilevati 794 incidenti stradali, di cui 233 con lesioni e ben sette con conseguenze mortali, spesso causati dall’effetto dell’alcol e di sostanze stupefacenti durante la guida. Nello stesso periodo la Polizia locale ha rilevato 29 incidenti con conducenti in stato di alterazione psico-fisica per l’abuso di alcol, sette per il consumo di sostanze psicotrope/stupefacenti, diciotto con fuga ed omissione di soccorso.

Anche l’uso del cellulare alla guida e l’omesso utilizzo dei sistemi ritenuta sono tra i fattori che causano incidenti con lesioni gravi a conducenti e passeggeri. L’uso dei cellulari rappresenta, statisticamente, la principale causa di incidentalità poiché distrae il conducente e questa disattenzione, fosse anche di pochi secondi, costituisce il primo fattore scatenante gli incidenti stradali. Nel 2023 sono state 255 le violazioni accertate per l’uso del cellulare alla guida; un dato particolarmente preoccupante, specie se comparato al dato di tutto il 2022 in cui sono state 483 le sanzioni elevate. Ancora più allarmante quello relativo all’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i minori trasportati sui veicoli: 203 illeciti accertati mentre in tutto il 2022 sono stati 360.

Un altro fattore che assume un peso significativo sull’incidentalità è rappresentato dall’alta velocità: i controlli stradali realizzati nelle strade urbane del territorio da gennaio a luglio hanno permesso di accertare oltre 300 violazioni dei limiti di velocità e di ritirare 15 patenti di guida per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, in alcuni casi di oltre 60 Km/h. La Buddi Buddi (strada di collegamento al litorale di Platamona) si conferma la strada in cui si registra il maggior numero di condotte trasgressive.

Il rafforzamento dei controlli stradali nella stagione estiva è anche correlato alla recrudescenza degli incidenti drammatici che si sono registrati nel 2023 lungo le strade del comune di Sassari, sia urbane, sia lungo le direttrici di traffico che confluiscono nella cinta urbana. La percentuale più significativa di questi sinistri si è registrata tra i mesi di maggio e luglio. Nello stesso periodo sono cresciuti gli incidenti anche in numero assoluto: ciò è correlato sia a una crescita significativa di veicoli circolanti sulle nostre strade ( per l’incidenza dei flussi turistici lungo le strade della Sardegna), ma anche all’adozione di condotte di guida più disinvolte durante le vacanze che, purtroppo, accrescono i rischi di incidentalità.

Per ridurre gli incidenti e tutelare la popolazione (sia i conducenti e i passeggeri sia i pedoni) anche quest’anno la Polizia locale ha pianificato numerose azioni di sensibilizzazione, controllo e, quando necessario, di repressione degli illeciti con sanzioni. Tra queste, l’operazione trasparenza che si fonda su controlli di velocità lungo le strade che registrano più alti livelli di incidentalità; postazioni di controllo stradale, rivolte ad accertare il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta a bordo dei veicoli; smartphone zombie, teso a prevenire e reprimere l’uso del cellulare da parte dei pedoni che attraversano la carreggiata; controlli diffusi, specie nelle notti dei fine settimana, rivolti ad accertare le condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli; pedoni sicuri, campagna - quest’ultima - che si fonda sulla prevenzione e repressione della sosta selvaggia che pregiudica la mobilità in sicurezza dei pedoni. Repressione uso cellulare alla guida, la cui cura è affidata al reparto motociclisti.

Un’attività di particolare importanza per l’educazione dei più giovani e che rappresenta una novità assoluta è il campo scuola che la Polizia locale ha attivato per la prima volta quest’anno e ha visto alunni di differenti istituti scolastici superiori immersi nelle diverse attività del Comando. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alle comunicazioni radio della Centrale Operativa, alle tecniche di infortunistica stradale e alla rilevazione degli incidenti, così come al controllo nelle aree mercatali e allo svolgimento dei briefing mattutini presieduti dagli ufficiali operanti. Hanno affiancato il personale nel pattugliamento delle spiagge con l’operazione litorali sicuri; con il nucleo ambientale – grazie anche all’uso di droni – hanno vigilato contro il campeggio abusivo che rischia di mettere in serio pericolo l’ecosistema e di causare incendi. Il pomeriggio è stato dedicato al lavoro di gruppo, con dimostrazioni di rianimazione cardio-polmonare a opera della Protezione civile comunale. Il tutto coordinato e scandito da orari di lavoro che gli studenti dovranno rispettare.