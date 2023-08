Riccio bastonato e decapitato a Porto Torres: gli animalisti mettono una taglia

Per avere testimonianze sui responsabili l'Aidaa stanzia 1500 euro

Di: Redazione Sardegna Live, immagine simbolo

Una denuncia per il momento contro ignoti e una taglia di 1.500 euro sulla testa di chi ha prima bastonato e poi decapitato un riccio trovato nei giorni scorso vicino alla stazione marittima di Porto Torres.

Lo annuncia l'associazione italiana difesa animali ed ambiente che pagherà la taglia a chiunque con la sua testimonianza, "resa nelle forme di legge, aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tale barbarie".

"E' la prima vota che mettiamo una ricompensa su un crimine di questo genere - scrivono gli animalisti di Aidaa - e li difendiamo tutti alla stessa maniera, in questo caso facciamo nostro l'appello lanciato da alti chiedendo a chi sa di parlare".