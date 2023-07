Tanto cuore e l’energia di un ragazzino: Gianni Morandi incanta Alghero

Acclamato da un pubblico multigenerazionale, il cantante ha fatto ascoltare i grandi classici del suo repertorio e i successi del nuovo album

Di: Cristina Tangianu

“Che bello essere qui ad Alghero. La prima volta che venni avevo 17 anni. Pensate, se qualcuno mi avesse detto che dopo sessant’anni è più sarei venuto a cantare qui”.

Con queste parole il mitico Gianni Morandi si è presentato ieri sera, domenica 30 luglio, al pubblico presente all’Anfiteatro Ivan Graziani.

Una platea entusiasta che ha contraccambiato l’energia inesauribile del cantante di Monghidoro (Bologna) per tutta la durata del concerto.

“Go Gianni Go! Estate 2023”, appuntamento a cura di Shining Production, racchiuso nel ricco programma di grandi eventi “Alghero Experience” studiato dalla Fondazione Alghero, ha aperto la sua tappa algherese alle ore 21:41 quando Gianni Morandi, in completo bianco, ha fatto il suo ingresso cantando “L’Allegria”, singolo scritto da Jovanotti.

Un’allegria contagiosa la sua, capace di catturare grandi e piccoli (sì, perché non sono mancati). Canta, ride, scherza con il pubblico e con la sua band. “Signora, mi ha scritto il suo numero di telefono?” dice aprendo uno bigliettino datogli da una fan. Simpatico e unico il siparietto delle 23:10: l’ora di prendere le pillole, “per la memoria, per il colesterolo e per la prostata”, ha spiegato una delle coriste.

Morandi ha fatto ascoltare i grandi classici del suo repertorio, ha ricordato Lucio Dalla cantando “Caruso” e alternato i successi del nuovo album “Evviva!”. Non sono quindi mancate “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, “Se perdo anche te”, “Una vita che ti sogno”, “Varietà”, “Occhi di ragazza”, “Bella signora”, “Uno su mille”, “Si può dare di più”, “Banane e lampone”, “Fatti mandare dalla mamma” e “Apri tutte le porte”. Straordinaria l’esibizione di “In Amore” con Silvia Olari.

La sua voce e le parole delle sue intramontabili canzoni sono arrivate dritte al cuore dei presenti, che non hanno smesso per un secondo di manifestare il proprio affetto al cantante.

Il concerto si è concluso alle 23:45: Morandi ha indossato un cappellino con la bandiera della Sardegna, ha ringraziato tutti e dato la buonanotte al pubblico di Alghero che pienamente soddisfatto ha lasciato l’Anfiteatro di Maria Pia canticchiando i successi dell’eterno ragazzo che non smette mai di stupire.